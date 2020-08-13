Çeşme Kaymakamı’ndan corona açıklaması: İyimser bir tablomuz yok

Geçen hafta göreve başlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme’deki pandemi tedbirleri denetimlerinin artırıldığını belirtirken amaçlarının ceza kesmek değil Çeşmelilerin ve Çeşme’ye gelen misafirlerin sağlığının korunması olduğunu vurguladı.

Çakıcı, Çeşme’deki corona virüsü vakaları hakkında açıklamada bulunup korunma tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması gerektiği uyarısında bulundu.

Çakıcı, şunları söyledi:

* Çeşme’de vakalarda geçen haftalarda bir artış trendi vardı. Ben de bu yüzden bu konulara ağırlık verdim.

* Şu anda da Çeşme gibi bir yer için olmaması gereken rakamlar var ama alınan tedbirler işe yarayacak gibi gözüküyor. Öyle iyimser bir tablomuz yok. Çok dramatik bir şey söylemek istemiyorum, o noktada değil ama bir yükseliş trendi var.

* Kurallara uymayacak, maskesiz dolaşacak kadar rahat olmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. İnsan sağlığı her şeyden önemli.

* Kurallara uyulmazsa daha ileri tedbirler alabiliriz. Şu anda yaşanan sorunla paralel tedbirler alıyoruz. Sorunlar var ama hayatı tümden alt edecek bir noktada değiliz. Rakamlarda bir artış var. Bu artışa karşı biz de faz yükseltiyoruz.

* Hâlâ bu konuda adım atmayanlar olursa, tabii idari yaptırımlar, kapatmaya kadar giden işlemler uygulamak zorunda kalıyoruz. Bundan çok mutlu değiliz ama üzülerek yapmak zorunda kalıyoruz.

* İnsan sağlığını korumak gerekir. Gençlere de seslenmek istiyorum; belki kendinizi risk olarak görmüyorsunuz ama çevrenize taşıyabiliyorsunuz.

* Dezenfeksiyon, maske, sosyal mesafeye dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Maskelerin uzun süre kullanılması da uygun değil. Değiştirilmesi gerekir. İHA