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Cesur’u vahşice öldürüp, kumsala gömdü

Bir hayvan katliamı daha! Balıkesir'de Cesur ismindeki köpek, öldürüldükten sonra kumsala gömülü halde bulundu. Köpeği, emekli albay G.B.'nin öldürdüğü iddia edildi.

Sozcu.com.tr
09:31 -
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Cesur’u vahşice öldürüp, kumsala gömdü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sahipli olan Cesur adlı köpeğin öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.
Köpeği emekli albay G.B.’nin ruhsatsız av tüfeğiyle dört el ateş ederek öldürdüğü ve kumsala gömdüğü iddia edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI İFADE VERECEK

Köpeğin sahibi Şehriban Batır adli mercilere suç duyurusunda bulundu. Cesur gömüldüğü yerden çıkartılarak ‘Bir İnci Yalısı’ adlı yerin bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Emekli Albay G.B., hakkındaki iddiaları kabul etmezken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 09:33 29.07.2020
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