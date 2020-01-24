CHP binasını işgal edenlere 7.5 yıla kadar hapis istemi

Olay geçen yıl 16 Ekim günü meydana geldi. İstanbul Şişli’deki CHP binasının önüne gelen dört kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi.

İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı. Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya iki eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda Ç.’nin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)