CHP’den Akşener’in İdlib çağrısına olumlu yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Genel Merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de rejim güçlerinin saldırısının ardından 8 askerin şehit edilmesine değinen Öztrak, “Acımız gerçekten çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Koordinatları bildirilmiş konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz” diye konuştu.

“OLUMLU KARŞILIYORUZ”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'nin bilgilendirilmesi için toplanma çağrısına yönelik sorulara, “Biz bu çağrıyı olumlu karşılıyoruz. İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer TBMM'dir. Bu çerçevede iktidarın TBMM'ye gelip gerçekleri anlatması önemlidir” şeklinde yanıt verdi. İHA