CHP’li Belediye Başkanı Aras’tan kritik çağrı: Bodrum’a da giriş çıkış yasaklanmalı

Son 15 günde corona virüsü nedeniyle ilçede 7 can kaybı yaşandığını belirten Başkan Aras, AKP'nin büyükşehirlere getirdiği giriş çıkış yasağını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Virüs vakası görülen ilçelere de giriş çıkışın yasaklanmasını istedi. Nüfusun 300 bine çıktığını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı, ilçeler arası giriş çıkış yasağı talep etmesinin gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

‘EVİNE KAPANAMIYOR'

*Bodrum'da ilk can kaybımız, İstanbul'dan gelen büyüğümüzün vefatı ile oldu. Bodrum'un girişinde kontroller sürüyor, alınan tedbirler açısından Muğla'nın da dolaşıma kapatılması etkili oldu.

*Sadece kamusal ve sağlık ihtiyaçları için giriş, çıkış sağlanıyor. Ancak iller arasında yapılan bu düzenleme, salgınla etkin mücadele için corona virüsü vaka sayısına göre ilçeler arasında da yapılarak, giriş çıkışlar ve trafik akışı acil ihtiyaçlar dışında engellenmelidir.

*Bodrum'a gelen insanlar evine kapanamıyor. Bodrum'un riski büyük oranda bu yüzden, ilçeler arasında getirilecek seyahat düzenlemesi bu riskin büyük oranda azalmasına neden olacaktır.