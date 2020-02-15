CHP’li belediyeye vermediler Millet kıraathanesi yapıyorlar

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP’den CHP’ye geçince jet bir karar alan Samsun İller Bankası; üzerinde 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı olan 2 bin metrekarelik Yalı Kafe Restorant’ın bulunduğu araziyi satışa çıkardığını açıkladı. Bankanın bu kararına için CHP’li Başkan Cemil Deveci, tepki gösterdi.

MİLLET KIRAATHANESİ OLACAK

CHP’li Başkan İller Bankası’yla görüşerek satıştan vazgeçirmeye çalışırken, devreye AKP’li Büyükşehir belediyesi girdi. Bankaya ait olan arazi önce Milli Emlak Müdürlüğüne sonra da parasız olarak AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 2019 yılı Kasım ayında yapılan belediye meclis toplantısında 2 bin metrekarelik alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe olarak düzenlenmesine karar verildi.

HALK EYLEM YAPACAK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in teklifi ile belediye meclisinde alınan kararla Millet Kıraathanesi’ne çevrilen Yalı Kafe ile ilgili tepkiler de büyümeye başladı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Büyükşehir Belediye meclisinde alınan karardan sonra meclis toplantılarını boykot ederek katılmazken, ilçe halkı da ayaklandı.CHP, ilçe teşkilatı Pazar günü de bir eylem yaparak tepkileri dile getireceklerini açıkladı.

“25 YIL SESLERİ ÇIKMADI BİZ KAZANINCA SATMAYA KALKTILAR”

Deveci, ilçe halkının sahilde kalan tek yeşil alana sahip çıkmalarını isteyerek, “Yaklaşık 25 yıldır orası kullanılıyor. Üç belediye başkanı değişti, oranın kullanımıyla alakalı herhangi bir tasarruf akla gelmedi.31 Mart’tan sonra ben belediye başkanı oldum, yaklaşık 30 gün sonra orasıyla ilgili bir imar çalışması başlatıldığını duydum. Gidip yetkililerle görüştüm. Orasıyla ilgili ne yapmak istediklerini sordum. Bana, İller Bankası’nın sıkıntıları olduğunu, imar planına işleteceklerini ve satacaklarını söylediler. Ben de onlara ‘İmar planıyla oynamayın, aynı değerde emsal bir yer önereyim’ dedim. Yazılarını yazıp resmileştirdik. Bir noktaya kadar gelmişti iş. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın da dahil olmasıyla bugün onayladığınız sürece döndü durum” diye konuştu.