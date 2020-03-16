CHP’li Süllü: Şeker üretiminin azalmasıyla etil alkol üretimi de azaldı!

CHP’li Eskişehir Milletvekili Doktor Jale Nur Süllü, Corona virüsü salgını nedeni ile tüketimi artan kolonya, dezenfektanlar, ateş ölçer, maske gibi ürünler ile gıda malzemelerinin satışlarını yapan esnafları ziyaret etti.

“ÜRETİCİLER İTHAL ETİL ALKOLE MUHTAÇ EDİLİYOR”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Süllü, yerli şeker üretiminin azalmasıyla birlikte atık melastandan elde edilen, yerli etil alkol üretiminin de azaldığını belirterek ithal etil alkolün fiyat ve temini sorunlarına dikkat çekti.

“ŞEKER FABRİKALARININ AÇILMASI DIŞA BAĞLILIĞIMIZI AZALTIR”

Etil alkolde dışa bağımlılığın azalması için şeker fabrikalarının yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirten Süllü, günlük ortalama 50 bin litre, şeker üretim sürecinde 6 milyon litre etil alkol üretimi kapasitesine sahip Eskişehir Şeker Fabrikası gibi fabrikalarda etil alkol üretiminin canlandırılmasının, temin ve fiyat konusunda olumlu katkısı olacağını, dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

ETONOL, ETİL ALKOL OLARAK KOLONYA VE DEZENFAKTANLARDA KULLANILACAK

Süllü, şunları söyledi:

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine EPDK’nın 3 aylığına benzine katılmayacak etanolün yerine, etil alkol olarak corona virüsüne karşı kolonya ve dezenfektanların üretiminde kullanılması olumlu bir karar.

* Corona virüsü nedeni ile dışa bağımlılığın zararını gören yürütmenin, yeniden yerli etil alkol yapımı için şeker fabrikalarındaki üretimin canlandırılacağını söylemesi ise gecikmiş bir karar olsa da sevindirici olarak buluyorum.

ECZACILAR MALZEME SIKINTISI YAŞIYOR

CHP’ li Süllü; eczanelerde dezenfektan, antibakteriyel ıslak mendil, maske, ateş ölçerlerin tükendiğini ve vitamin satışlarının arttığını belirterek eczacıların talebi karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.