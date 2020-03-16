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Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan yerler nereler? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ek bir genelge daha paylaştı. Geçtiğimiz gün pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı. Bugün ise kıraathane, kafeterya, nargile kafe, sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi birçok yerin faaliyetleri geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Peki corona virüsü nedeniyle kapatılacak yerler nereler?

18:46 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan yerler nereler? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

Dünya genelinde yaklaşık 150 bin kişide görülen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan corona virüsü ile ilgili ülkemizde de gelişmeler yaşanıyor. Son olarak  corona virüsü nedeniyle AVM ve lokantalar haricindeki tüm mekanların kapatılacağı açıklandı. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan yerler nereler? İşte İçişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan ek genelge ve kapatılan yerlerin listesi.

İŞTE CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN YERLER

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak” ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI “CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ” KAPSAMINDAKİ EK GENELGE AŞAĞIDAKİ LİNKTEDİR

EK GENELGE

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Son güncelleme: 18:50 16.03.2020
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