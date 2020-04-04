CHP’li vekil devreye girdi ağaç kesimi durduruldu!

Çıtlık ve Gökova halkı, Karabörtlen Orman İşletme Şefliği’nin ağaçları kesilmek üzere damgalama işlemine başlaması üzerine önce 14 Şubat'ta Taşkesiği mevkisinde, kalabalık bir etkinlik düzenlemiş ve projeyi protesto etmişti.

Kesilecek ağaçların damgalanma işleminin tamamlanıp tespit edilen ağaçların kesimine başlandı.

Çevreciler, bu duruma tepki göstererek, ağaç katliamının durdurulması için harekete geçti. Kesimin durdurulması için Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban da devreye girdi.

“KESİMİN DURDURULACAĞI SÖZÜNÜ ALDIM”

Önce Ula Kaymakamı Baha Başçelik ile görüşerek bilgi alış verişinde bulunan Alban, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile de konuştu.

Alban, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Yasin bey kesimin 2-3 ay önceki planlama sonucu başlatılan endüstriyel dönüşüm olduğunu söyledi.

* Ben de zamanlamasının yanlış olduğunu, evinde kendisini izole edip salgınla mücadele eden halkın sokaklara dökülmesinin engellenmesini söyledim.

* ‘Kesim yapanlar kurallara uymuyor yan yana duruyorlar, saldırganlaşmalar var’ diyerek virüsün yayılma ihtimalinin fazlalığı nedeniyle kesimi durdurmalarını istedim.

* Eğer kesim durdurulmazsa tüm çevrecilere ve Muğla Valisi’ne de haber vereceğim ve katliamın durdurulması isteyeceğim.

* Salgın döneminde bile olsak halk orada eylem yapacak.

* Ben de şimdi oraya gidiyorum ve diğer milletvekili arkadaşlarım da gelecek.

* Biz ağacın da insanın da ölmesini istemiyoruz.

* Bu durumdan vazgeçmezseniz orada toplanacakların hayati sorumluluğu üzerinize alacak mısınız?

* Eğer orada birisine bulaşma olursa hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımın da bilinmesini istiyorum dedim.

* Bunun üzerine Yasin bey kesimin durdurulacağının sözünü verdi.

“KESİM 3-4 NOKTADA AYNI ANDA BAŞLADI”

Öte yandan kesimle ilgili bilgi veren Muğla Çevre Platformu Eşsözcüsü Serdar Denktaş şöyle konuştu:

* Kesime 3-4 ayrı noktada ve aynı anda başlandığını duyunca kesimi durdurmaya çalıştık.

* Bölgeye gelen jandarma komutanı kesimin yasal olduğunu, bizim kesim sahasında olmamızın yasalara aykırı olduğunu söyleyerek alanın dışına çıkmamızı istedi.

* Biz de yapılan çalışmanın yasal olsa da meşru olmadığını söyledik.

* Komutan telefon görüşmesinden sonra bizlere ülkenin içinden geçtiği bu zorlu süreçte bu olayın büyümesini kendilerinin de istemediğini ve kesimi durduracaklarını ifade etti.

* Kesim durdu ama ne yazık ki 30-40 kadar ağaç kesilmiş oldu.

* Umarım bu kadarı ile sonlandırabiliriz.