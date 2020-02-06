Çığ felaketinde şehit olan asker, annesini aramış: Beni merak etmeyin, iyiyim

Van‘ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu.

“BENİ MERAK ETMEYİN”

Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı’nda görevli 23 yaşındaki Ufuk Deniz'in şehadet haberi, Kastamonu‘nun Tosya ilçesindeki yaşayan anne ve babasına verildi. Deniz'in, çığ bölgesine gitmeden önce annesini aradığı ve helallik istediği ortaya çıktı. Annesiyle telefonda konuşan şehidin “Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim” dediği öğrenildi. (İHA)