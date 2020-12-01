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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

52. çekilişi tamamlanan Çılgın Sayısal Loto’da bu zamana kadar büyük ikramiyeyi kazanan olmazken, ikramiye tutarı ise 80 milyonu aştı. Dün akşam canlı yayında gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar “7-8-22-48-57-87 Joker: 32” oldu.

Güncellenme: 09:59, 01/12/2020
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmak için 90 rakam arasından seçilen şanslı altı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor.

Bu akşam yapılan çekilişte şanslı altı numarayı doğru tahmin eden olmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Çılgın Sayısal Loto 52 numaralı çekilişte beş bilen de çıkmadı. Şanslı dört rakamı doğru tahmin eden 222 kişi ise toplam 3 bin 29 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 29 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: “7-8-22-48-57-87 Joker: 32”

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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