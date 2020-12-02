Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Devir devam ediyor

Çılgın Sayısal Loto’da gerçekleştirilen 53. çekilişte büyük ikramiye bir kez daha sahibini bulmadı. Altı bilenin çıkmadığı akşamda yaklaşık 85 milyon lira devretti. Şanslı numaralardan beş rakamı doğru tahmin eden 1 kişi ise 378 bin 530 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 2 Aralık tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: “29-32-36-46-72-77 Joker: 45”





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.