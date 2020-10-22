Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı

90 rakam arasından 6 rakamın belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da yenilenen formata göre, en az iki rakamın doğru tahmin edilmesiyle de ödül kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Ekim Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları, “13-22-37-43-66-87 joker 65” olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL DEVİRLERLE REKOR SEVİYE ULAŞTI

Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ödül miktarı rekor seviyeye ulaştı. 21 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto‘nun büyük ikramiye tutarı 73 milyon 42 bin 626 TL olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA İKRAMİYE KETEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.