Cinsel organını kesti, pişman olunca 112’yi aradı 

Olay, Düzce Çay mahallesinde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.´nin cinsel organının kesik olduğunu gördü.

PİŞMAN OLMUŞ

V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

TEDAVİYE ALINDI

V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.´nin cinsel organı yerine dikildi. DHA