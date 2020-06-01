Çıray, Erdoğan’ın yardımcısına sordu: Ezanları susturmak isteyen hainler kimler?

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Dr. Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için bir soru önergesi verdi.

Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen perşembe günü normalleşme süreciyle ilgili yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki “Bu ülkede ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idama göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecek” sözlerini hatırlattı.

“BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK İÇİN SORUYORUM”

Çıray, “Ülkemizin milli değerlerini ve bütünlüğünü tehdit edenlere karşı birlikte mücadele edebilmemiz için, bu hain güçlerin kim olduğunun açıklığa kavuşturulması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a aşağıdaki soruları soruyorum” dedi.

1- Darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlar kimlerdir?

2- Ezanları susturmak isteyen hainler kimlerdir?

3- Şanlı Türk bayraklarını indirmeye çalışan alçaklar kimlerdir?