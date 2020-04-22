Corona dolandırıcılarından kendimizi nasıl koruyacağız?

Sözcü’den Turgut Erat’a konuşan Osman Demircan, dolandırıcıları onlarca farklı yöntem uyguladığını ve nasıl korunmamız gerektiğini tek tek anlattı.

TELEFONDA ACİL KARAR VERMEYİN

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntem telefon ile arama. Nitekim Abdulrahim Albayrak’ı arayan dolandırıcı kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtmış ve ilçede virüsten dolayı işsiz kalan çok sayıda dar gelirli vatandaş olduğunu söylemişti.

Osman Demircan benzer durumda telefonda ani karar verilmemesini, yardım etmek istesek bile telefonu kapatıp düşünmemizi ve çeşitli kurumlar adına arayan kişileri kurumlardan teyit etmemizi önerdi.

İNTERNET UZANTILARINA DİKKAT

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise SMS ile mesaj. Bu gibi durumlarda kurumları önüne ya da arkasına yapılan uzantı isimlerin incelenmesi, emin olunmaması sürecinde ise yine ilgili kurumlara ulaşılması gerektiğini belirtti.

‘YEMİ YUTMUŞ GİBİ YAPIN’

Demircan, dolandırılmak istendiğinin anlaşılması üzerine ise “Yemi yutmuş gibi yapın. Bu yöntemin ardından polisle diyaloğa geçin ve dolandırıcıların başka canlar yakmasına engel olun” dedi.

YAŞLILAR VE İNTERNETTEN ANLAMAYANLAR NE YAPACAK?

Dolandırıcıların asıl hedefinin yaşlılar olduğunu belirten Osman Demircan, evdeki genç fertlerin onlarla konuşmasını ve kendilerinden habersiz kimseye yardımda bulunmamasının tembihlenmesini istedi.