Corona salgınını umursamadan, çılgınca eğlendiler

Çeşme'nin Dalyanköy bölgesindeki bir Beach Club'ta eğlenenler corona virüs kurallarını tanımadı. Sosyal medyada görüntüleri yayımlanan partinin geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapıldığı öğrenildi.

Gündüz saatlerinde başlayan,sosyal mesafesiz, maskesiz parti, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Partiye katılanlar, paylaştıkları görüntülere ekledikleri yazılarla corona virüs ile dalga geçti.

Paylaşılan videonun girişine “Çeşme'de bugün itibariyle corona yok. Aman turizm iyi olsun. Ama hep beraber ölelim 3 ay sonra” yazıldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Sosyal medyayla yansıyan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen bir vatandaş “Umarım videodan kişileri tespit edip ceza yazıyorlardır. Yoksa hakkım haram olsun” dedi.

Bir başkası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek “Bakanım emekleriniz boşa gitmemeli. Neden denetim yapılıp ceza kesilmiyor. Bu insanlara Allah akıl, fikir versin. Denetim mekanizmaları bunlara ceza kesmeli” yorumunu yaptı.