Corona virüsü salgınında son durum nedir? Corona virüsü aşısı var mı?

Corona virüsü paniği devam ediyor. Bir çok ülkede görülen ve Çin’de 305 kişinin ölümüne yol açan corona virüsü, 14 bin 628 kişinin de enfekte olmasına neden oldu. Çin’in Wuhan bölgesinde görülen ve hızla yayılan corona virüsü nedeniyle ülke teyakkuz halinde. Kentte hastalıkla mücadele için yeni hastaneler inşa edilirken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da artıyor. Ülkemizde ise Corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak tüm önlemlerin alındığını ve yurt dışından gelen turistlerde virüse rastlanmadığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMALAR

‘Koronavirüs Bilim Kurulu', 6'ncı toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, alanında uzman bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

26 ÜLKEDE GÖRÜLMÜŞTÜR

Bakanlığın, Bilim Kurulu'nca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirdiğini söyleyen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye olarak geçmiş tecrübelerimiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz.

*Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Wuhan kenti olduğunu biliyoruz. Şu anda kadar Çin'de görülen vaka sayısı 14 bin 628'e ulaşmıştır. Bu vakaların 348'i tedavi edilebilmiş, 305'i ise hayatını kaybetmiştir.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yaşananların ardından bugün Filipinler'den korkutan bir açıklama geldi… Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında Corona virüsünün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti.

Yetkililer, Wuhan kentinden ülkeye gelen kişinin Cumartesi gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filipinler'de bugüne kadar 2 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Bunlardan biri 44 yaşındaki adam ve diğeri de onun 38 yaşındaki arkadaşıydı. 38 yaşındaki kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, çiftin 21 Ocak'ta Hong Kong üzerinden ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco T. Duque III, “Bu hastalık dışarıdan gelmiş bir hastalık ve ülkede yaşayan birisine bulaştığına dair bir kanıt yok” dedi. Dünya Sağlık Örgütü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan ölümü doğruladı.

ASKER SIFIR NOKTASINDA

Wuhan'dan dalga dalga yayılan panik, korku yaratmaya devam ediyor… Yaşanan gelişmelerin ve ölü sayısının artmasından sonra Reuters haber ajansının bugün paylaştığı bir fotoğraf Çin hükümetinin güvenlik önlemlerini artırmaya başladığını gözler önüne serdi. Salgın hastalığın sıfır noktası yani Wuhan'da çekilen fotoğraflarda çok sayıda Çin askerlerinin özel uçaklarla bölgeye indiği görülüyor.

Fotoğraflarda ağızlarında maskelerin olduğu Çinli askerler tıbbi malzeme, ilaç ve bayraklar taşırken görülüyor.

Arap dünyası da yaşanan corona virüsü paniğine çözüm olarak yeni bir uygulama başlattı. Umman ve Suudi Arabistan'ın resmi havayolu şirketleri bugünden itibaren Çin'le uçuşların askıya alındığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre Pasteur Enstitüsü'ndeki bilim insanları virüse karşı geliştirilmeye çalışılan aşı için tarih verdi. Araştırmada görevli Christophe D’Enfert, aşı için zamana ihtiyaçları olduğunu ve kullanabilecek duruma gelmesinin 20 ayı bulabileceğini söyledi.

Alman Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise Fransızlara göre daha pozitif açıklamalarda bulundu. Karliczek net tarih vermekten kaçınsa da birkaç ay içinde aşının hazır olması beklediklerini ifade etti.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka

Hong Kong – 8 vaka

Macao – 5 vaka

Tayvan – 8 vaka

Tayland – 14 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Malezya – 7 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 4 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 2 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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