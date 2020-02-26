Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi?

Türkiye'nin Corona virüsü nedeniyle 23 Şubat itibariyle sınır kapılarını kapatma kararı alması üzerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları uçakla Ankara'ya getirilerek, 14 günlüğüne karantina altına alındı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebat, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakdildi.



ŞÜPHELİ UÇAK İSTANBUL’UN KIYISINDAN DÖNMÜŞ

Dün Ankara’ya acil iniş yapan 132 yolculu THY uçağının Sakarya’ya kadar geldiği, buradan dönerek Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptığı uçuş kayıtlarına yansıdı.

BAKAN KOCA’DAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’da görülen Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye getirilerek gözlem altına alınanlar hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, “Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı” dedi.

Koca, şunları kaydetti:

*Bilkent Klinik Gözlem Konukevi bağımsız bir binadır. İlk defa hizmete açılan ve daha önce hasta ve yakını yatışı yapılmamış bir tesistir.

*Buralarda bu vatandaşlarımızın ilk muayeneleri yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum.

*Şu an 132 hastamız, 8 mürettebatla birlikte 140 kişi bunların içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ve 4 hastanın da ateşinin özellikle olmadığının genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm numuneler çalışılmaya başlandı.

*Sonuçlar zannediyorum önümüzdeki saatler içerisinde çıkmış olur çıktığı anda da zaten kamuoyu ile paylaşacağız.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN VAHİM UYARI

Türk Tabipler Birliği, sağlık çalışanlarının corona virüsten korunmalarını sağlayacak ekipman ve tıbbi malzemenin yeterli düzeyde olmadığını belirterek, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.