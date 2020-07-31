Coronaya yakalanan Saadet Partili Karaduman virüsün zor evresini atlattı!

Corona virüsü testi pozitif çıktığı için hastaneye kaldırılan, yaklaşık 11 gün müşahede altında tutulan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, hastalığın zor evresini atlatarak ev karantinasına geçtiğini duyurdu.

Karaduman, “Covid-19 tedavi sürecinin hastane boyutunu ve hastalığın zor olan evresini sağlık çalışanlarımızın gayreti ve sizlerin dualarıyla geride bıraktık. Kısa bir süre çalışmalarımızı (karantina) evden yürüteceğiz” açıklamasında bulundu. Karaduman, “Arayan, mesaj atan, dua eden herkese en kalbi sevgiler sunarım” mesajına yer verdi.

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