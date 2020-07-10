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Çorum’da altınlar tarlaya saçıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde altın taşıyan zırhlı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri tırmık ve dedektörlerle tarlada altın aradı.

15:37 -
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Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Altın taşıdığını öğrenilen zırhlı araç Mavi Ocak tesisleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

FOTO: İHA

Önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan araç daha sonra tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Zırhlı araç kaz yerinden hemen kaldırılırken bölgede emniyet şeridi içerisine alındı.

FOTO: DHA

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ellerinde tırmık, ot biçme makinesi ve dedektörlerle tarlada altın aradı. (İHA)

Son güncelleme: 15:39 10.07.2020
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