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Cuma mesajları: İşte en özel ve en anlamlı resimli cuma mesajları…

Müslüman alemi için günlerin en hayırlısı olarak kabul edilen cuma günleri ibadetlerin de yoğunlaştığı gündür. Bu günde Cuma mesajları ile maneviyatınızı güçlendirirken, anlamlı, özel, huzur veren mesajları sevdiklerinize göndererek mübarek günün hissiyatını onlarla da paylaşabilirsiniz. İşte resimli ve en anlamlı Cuma mesajları…

08:39 -
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Cuma mesajları: İşte en özel ve en anlamlı resimli cuma mesajları…

Bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden anlamlı ve güzel Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. İşte huzur ve anlam dolu 31 Ocak cuma mesajları…

HAFTANIN CUMA MESAJLARI

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun!

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı Cumalar dilerim.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammediyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

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