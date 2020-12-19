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Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da fırına uğradı. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, "Alman ekmeğimizden, simit çeşitlerimizden, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı" dedi.

Güncellenme: 13:49, 19/12/2020
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.

FOTO: İHA

Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.

FOTO: DHA

Erdoğan’ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, “Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?” dedi. (DHA)

Çengelköy Cumhurbaşkanı Dünya Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Üsküdar
Yayınlanma Tarihi:13:24,