Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Noel mesajı

Erdoğan’ın mesajında, şu ifadelere yer verdi:

* Hristiyan inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları dolayısıyla en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

* Yaşadığımız topraklar bin yıllardır barışın ve huzurun, emin insanların yurdu olmuş; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

* Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz.

* Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz.

* Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, Türkiye’deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

* Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.