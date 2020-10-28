Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

Nizip ve Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Nizip-Karkamış karayolu üzerinde denetleme yapıldı. Kask kullanmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attığını söyleyerek, sürücüleri uyardı.

ÜÇ SAATTE 50 KASK HEDİYE EDİLDİ

Ceza endişesi yaşayan sürücülere kask hediye edilerek, kaskın önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri “Bir şey olmaz deme, kaskını tak ölme” sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tekrar tekrar uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 50 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Ekiplere teşekkür eden sürücüler, “Çok güzel uygulama oldu. Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız” diye konuştu.

KASKI KAFASINA DEĞİL KOLUNA TAKTI

Jandarma ekiplerinin uyardığı sürücülerden bazıları ise ekiplerin hediye ettiği kaskı kafasına takarken, ekiplerden uzaklaşır uzaklaşmaz ise başından çıkardı.

Kaskı koluna takan motosiklet sürücüsü kilometrelerce yolu kolundaki kask ile seyir ederek, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.