Davutoğlu’ndan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Milyonlarca insanımızı…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Tekirdağ 1'inci Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ

Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidarı hedef alan Davutoğlu, şöyle konuştu;

*Biliyorsunuz bu iktidar Tekirdağ'ı İstanbul'dan, tüm Trakya'yı Anadolu'dan tamamıyla kopartacak, aradaki doğal bağı kesecek ve zaten Avrupa kıtasında sınırlı olan derinliğimizi daha da sınırlayacak bir aymazlık içinde.

*Bu iktidar Kanal İstanbul ile İstanbul'un batısında yaşayan milyonlarca insanımızı daha da dar bir alana hapsedecek bir ufuksuzluğun peşine takılmış durumda.

*Kanal İstanbul her şeyden önce İstanbul'a, İstanbul'un tarihine, göz bebeğimiz İstanbul'un toplumsal, coğrafi ve ekonomik yapısına saplanacak bir hançerdir.

“İNSANDA AZICIK UTANMA OLUR”

*Bu hançer İstanbul ile et ve tırnak haline gelmiş Tekirdağ ile birlikte Edirne ve Kırklareli Anadolu'dan koparılacaktır. Kanal İstanbul projesi, peki bunu ne için yapacaklar? Daha önce onların sözlerine itimat edip Kanal İstanbul bölgesinden arazi toplayanlar için yapacaklar.

*Kendilerinin ve yakınlarının topladığı araziler değer kazansın, rant zengini olsunlar diye yapacaklar. Orada verecekleri inşaat ihalelerinde aynen kimsenin geçmediği köprülere gömülen milyarlar gibi bu milletin milyar dolarları gömülsün ve bu iktidarın kayıt dışı kasasına aksın diye yapacaklar. İnsanda azıcık utanma olur.

TEKİRDAĞI HATIRLATTI, SERT İFADELER KULLANDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘müjde' olarak açıkladığı 320 milyar metre küp doğalgaz rezervi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu şunları söyledi;

*Sanki dünyanın en büyük keşfini yapmışlar gibi utanmasalar Rusya'dan, Katar'dan, Irak'tan çok gaz bulduk diyecekleri reklam filmindeler. Gerçi siz bu haberlere alışıksınız. 1957'de yine ekonomik krizin yönetilemez hale geldiği zamanlarda Tekirdağ'da petrol bulundu haberleri gazetelerin manşetlerindeydi.

*İnşallah geçmişteki müjdeler gibi olmaz. Bulunan gazın hem çıkarma hem de ekonomik değeri iyidir, ülkemize ciddi bir katkı sağlar diye mutlu oldum. İnşallah bu sefer ciddi bir şekilde bulunan gazın teknik ve ekonomik yönlerini şeffaf bir şekilde millete, bizlere anlatırlar diye bekledim.

*Bu arada gölge kabinemizin ilgili birimlerine başta Enerji Politikaları Başkanlığımıza kapsamlı bir çalışma yapmasını istedik. Teknik nitelikli bu çalışmayı da kamuoyumuza açıklayacağız. O günden bu yana bu sorular net cevaplar verilemedi.

“BİLGİLERİ ŞEFFAFLIK İÇİNDE AÇIKLAYIN”

Doğalgaz rezervinin ilk olarak 800 milyar metreküp, daha sonra da 320 milyar metreküp olarak açıklandığını hatırlatan Davutoğlu, “Bugün artık soru sormak ve cevap istemek en temel hakkımız ve görevimizdir. Öncelikle bu konu ile ilgili haber kamuoyuna yansıtılırken 800 milyar metreküp rezerv olduğu belirtilmiş ama resmi açıklamada 320 milyar metreküp rezervin olduğu ortaya çıkmıştır.

Gerçek rezerv konusunda bilgileri bilimsel bir şeffaflık içinde açıklayın. Halkımızın yükseltilen beklentileri karşılıksız çıkmamalı ve güven kaybına sebebiyet verilmemelidir. Daha önce bulunduğu söylenen ancak arkası gelmeyen bir vaade dönüşmemelidir” dedi.

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