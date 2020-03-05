Denizli’de şehide veda: Güle güle git oğlum

Denizlili şehit İstihkam Uzman Onbayı Armağan Çağlayan'ın naaşı bugün cenaze töreni öncesinde son kez baba ocağına getirildi. Şehidin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evine ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da akın etti.

BABA TABUTA SARILDI

Şehidin tabutu cenaze aracından indirilerek dualar okundu. Şehit babası Suat Akman oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Şehit babası teselli edilemedi. Tekrar tekrar oğlunun tabutuna sarılan şehit babası dakikalarca sarıldı.

“AĞLAMAYIN. OĞLUM AĞLAYANLARI SEVMEZ”

Şehit annesi Gülseren Akman da oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. Yakınlarının ve komşularının da göz yaşı döktüğünü gören şehit annesi, “Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Güle güle git oğlum. Rüyalarıma gel” diye feryat etti.

Şehit cenazesi baba ocağında okunan duaların ardından cenaze namazı kılınmak üzere müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne getirildi. Şehit Armağan Akman'ın bekar olduğu ve evin tek çocuğu olduğu öğrenildi