Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralara bin lira zam yaptılar…

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasara uğradı. Evleri yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler ise yeni kuracakları yuvalarına en az beş yıllık binalardaki evlerde sahip olmak istiyor.

“Elimizde 10-15 yıllık binalarda kiralık evler var fakat depremzedeler de bu evleri istemiyor” diyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, şunları söyledi:

MÜSTAKİL EVLERE YÖNELDİLER

– Depremden önce herkes her türlü evin alıp satabiliyordu ancak depremden sonra bina yaşı konusu ön plana çıktı. Vatandaşlar daha çok depreme dayanıklı yerleri tercih ediyor. Atatürk Mahallesi, Çiğli, Buca, Karabağlar bölgelerinde hareket var. İnsanlar özellikle müstakil evlere yönelmeye başladı. ancak şu an emlakçıların elinde kiralık ev de yok. Birçok kişi kiraya geçerek evlerinin yeniden yapılmasını beklemeye başladı. Rakamlar da bu sebeple arttı. 2 bin lira kirası olan evler 3 bin lira; 3 bin lira kirası olan evler 4 bin lira oldu. (İHA)