Depreme dayanıksız dediler, kıllarını kıpırdatmadılar!

Çanakkale Belediyesi, 2013 yılında Sosyal Konutlar olarak bilinen, beşer katlı 86 blok için ‘depreme dayanıksız’ raporu vermesine karşın bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Konutlarla ilgili belediye ve iktidar birbirini suçlarken toplam 860 dairede yaşayan 3 bin kişi deprem kokusuyla diken üstünde oturuyor.

86 BLOK DEPREME DAYANIKSIZ!

Çanakkale Belediyesi’nin ‘Sosyal Konut Bölgesi’ ilan ettiği alanda, vatandaşların kurduğu kooperatifler ilk konutların temelini 1972 yılında attı. Bölgede son bloklar 1990 yılında tamamlandı. Ancak belediye uzmanlarının 2013 yılındaki incelemesinde 86 bloğun tamamı için ‘depreme dayanıksız’ raporu düzenlendi.

7 YILDA ARPA BOYU YOL ALINMADI

Çanakkale Belediyesi, Sosyal Konutlar’ın yıkılması için Kentsel Yenileme Projesi adıyla yarışma düzenledi, proje belirledi. Sosyal Konutlar’da yaşayan mülk sahiplerinden de vekaletname toplandı. Proje, 7 yıl içerisinde belli bir noktaya getirildikten sonra bürokrasiye takıldı. Bu sürede somut hiçbir adım atılmayan bölge, Elazığ depremi ile tekrar gündeme gelirken Çanakkale Belediyesi ve iktidar temsilcileri birbirini suçladı.

TURAN TOPU BELEDİYE’YE ATTI

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldığı bir toplantıda konuya ilişkin açıklama yaparak; “Çanakkale’de eski yıllarda yapılan sosyal konutlar var. Depreme dayanıksız olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Çevre Müdürlüğü çalışmasıyla beraber Bakanlık ayağı dediğimiz bölümü bitti. Bakanlık riskli alan ilan etti. Bundan sonra hangi bina yıkılacak, nasıl süreç işleyecek, iş artık belediyede. Bundan sonra belediye adım atacak, biz omuz vereceğiz” dedi.

BAŞKAN GÖKHAN: BİZ ZATEN GEREĞİNİ YAPTIK

AKP’li Turan’ın bu açıklaması üzerine CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, meclis toplantısında yaptığı konuşmada konuyla ilgili gerekli şartların oluşmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Sayın Milletvekilimiz, ‘Artık riskli alan işi tamam, top belediyede’ diyor. ‘Belediye gereğini yapsın’ diyor. Ama biz zaten gereğini yaptık. Burada şuna bakmak gerekiyor, bir yer nasıl ‘riskli alan’ ilan ediliyor? Bunun için önce Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesine ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı ‘burası riskli alan’ diyor. Ancak onun imzasının olduğu kararname olduğunda orası bu kapsama alınabiliyor. Bu yüzden bu bir polemik konusu değildir.”

“İKTİDAR-MUHALEFET ÇEKİŞMESİ SÜRECİ UZATTI”

Hükümet ve muhalefet için adeta top çevirme oyunu haline gelen Sosyal Konutlar Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Çataltepeliler Derneği’nde bir araya gelerek yetkilileri göreve çağırdı. Sosyal Konutlar’da daire sahibi Ali Şenyürek, çözümün geciktiğini belirterek, “Biz yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Çanakkale Belediyesi bu bölge ile ilgili projeleri hazırladı. İktidar-muhalefet çekişmesinden dolayı çözüm gecikiyor. Bugüne kadar bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Ben deprem kokusu yüzünden buradaki evimi bırakıp kiraya çıktım” dedi.

“İNSANLAR HUZURSUZ”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Özkan Vural, biran önce harekete geçilmesini istediklerini belirterek, “Burada yaklaşık 3 bin kişi kişi deprem kokusuyla diken üstünde yaşıyor. Her kes dar gelirli ve çaresiz. Atılan adımlar kağıt üzerinde kaldı. Tarafların yan yana gelerek sorun neyse çözmesini istiyoruz” dedi

SOSYAL KONUTLAR BÖLGESİ

Çanakkale’de, batısında Tuğsavul Caddesi, güneyinde Sarıçay, doğusunda 30 Ağustos Caddesi, kuzeyinde 10 Ağustos Caddesi arasında kalan bölge Sosyal Konutlar olarak tanımlanıyor. Söz konusu bölgede 860 dairede yaklaşık 3 bin vatandaş yaşıyor.