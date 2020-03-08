‘Depreme dayanıksız, oturulamaz’ raporlu kaymaklık binası altı yıldır yenilenmedi

2014 yılında Mersin’in Tarsus ilçesindeki Hükümet Konağı için yıkım kararı alındı, depreme dayanıksız raporu verildi. Ancak aradan geçen altı yıla rağmen ne bina boşaltıldı, ne de yeni bina yapıldı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ile yüzlerce personel halen bu binada görev yapmayı sürdürüyor.

MHP MECLİS'E GETİRDİ

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, binanın depreme dayanıklı olmadığını belirterek, “Tarsus Hükümet Konağı'nın oturulamaz raporu vardır. Depreme dayanıklılık testlerinden olumsuz sonuç çıkmıştır. Proje hazırdır, arsa hazırdır ama bir türlü yeni Hükûmet Konağı'nın ihalesi yapılıp inşaatına başlanamıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulunan Baki Şimşek, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Kaymakamlık personelinin hizmet verdiği bu binanın yerine acilen yeni bir Hükümet Konağı yapılmasını istedi.

ÜÇ KAYMAKAM DEĞİŞTİ, BİNA DEĞİŞMEDİ

“Depreme dayanıksız, oturulamaz” raporunun verildiği 2014 yılından bu yana Tarsus’ta üç kaymakam değişti ancak bina yenilenemedi. Son kaymakam Kadir Sertel Otçu da 2 Eylül 2019’da koltuğuna oturdu. Yeni yapılacak Hükümet Konağı inşaatı için TOKİ tarafından 3 Eylül 2018’de ihaleye çıkıldı. Ancak “Kaynakların verimli kullanılması” gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra yeni ihale açılmadı.