Depremin ardından oluşan ‘ay halkası’ telaşlandırdı! Birçok ilde görüldü

Dün Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay halkası vatandaşları tedirgin etti.

HALKANIN SEBEBİ AÇIKLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz” dedi.

Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da da görüldüğü bildirildi.