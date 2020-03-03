Depremzedelere taşınma şoku!

Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedeler çadırlara ve şehirdeki kamu binalarına yerleştirilmişti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kurulması sonrasında atıl haldeki Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 600'e yakın depremzede yerleştirildi. Şehrin belli bölgelerine kurulan konteynerlere yerleştirilmek üzere hastaneden çıkmaları istenen depremzedeler duruma tepki gösterdi.

Kendilerine çarşamba gününe kadar süre verildiğini belirten depremzedeler, “Boşaltmadığımız takdirde elektrik ve suyun kesileceğini ve zorla çıkartılabileceğimizi bize söylediler” diye konuştu.

“BU NÜFUSLA NASIL ORADA KALACAĞIZ?”

Merkez Rızaiye mahallesinde oturan ve yaşanan deprem sonrasında ailesiyle beraber Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirilen Ergün Uç, şöyle konuştu;

* Deprem sonrasında çadırlarda yattık. Belli bir süre sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine konulduk. Şu an yetkililer bizleri buradan çıkarıp Kırklar Mahallesinde bulunan Konteyner kente göndermek istiyor.

* Ancak ailelerimizin kalabalık olmasından dolayı konteynerlere sığmayacağımızı söylememize rağmen anlamıyorlar. Bu hastaneye depremzedeler için o kadar masraf yapıldı milleti buraya doldurdular şuan neden boşaltmak istiyorlar bilmiyorum.

* Konteynerlere gittik gezdik gittiğimiz konteynerler sorunlu su akıyor ve banyoları sıkıntılı. 6 kişilik bir aileyiz ancak orada iki veya üç kişilik odalar var. O konteynerlere bu nüfusla maalesef sığmıyoruz.

“15 GÜN OLMASINA RAĞMEN ÇIKARTILIYORUZ”

Hastaneye 15 gün önce yerleştirildiklerini söyleyen depremzede Reyhan Salman da kendilerine Çarşamba gününe kadar müsaade verdiklerini belirterek ‘çıkacaksınız' denildiğini söyledi.

Salman, “Bizde nereye gidelim? konteynerlere gitsek orada altı yedi çocukla nasıl sığacağız? Yatak mı koyalım, biz mi yerleşelim hangisini ne yapalım? Konteynerler kentlerde lağımlar patlıyormuş gidip geri gelenler var. Ne yapalım şimdi nereye gidelim. Bize burada bir yıl boyunca kalacağımızı söylediler ancak daha 15 gün olmasına rağmen çıkartılıyoruz” diye konuştu.

“BOŞALTMAMIZ DURUMUNDA ELEKTRİK VE SUYU KESECEKLER”

Hastaneyi boşaltmamaları durumunda elektrik ve suyun kesileceğinden dolayı mağdur edileceklerini ifade eden Deniz Ok ise, şu ifadeleri kullandı:

* Buraya geldiğimizde yetkililer bir yıl boyunca burada kalacağımızı söylediler ve bize televizyon, buzdolabı vereceklerini söylediler ancak iki tane 50 TL'lik alışveriş çeki verdiler.

* Sonrasında ise çocuklarımızın okulu için servis vereceklerini, söylemişlerdi. Ne servis geldi, ne yardım geldi. Bunun üzerine Çarşamba gününe kadar hastaneyi boşaltmamız gerektiğini söylediler.

* Boşaltmadığımız taktirde elektrik ve suyun kesileceğinden dolayı mağdur olacağımızı söylediler. Ben burada dört kişiyle kalıyorum ben nerede kalacağım?

* Konteynerlere gönderiyorlar bizi ancak konteynerlere zaten iki kişi zor yerleşiyor ben dört kişiyle oraya nasıl yerleşeceğim?

* Bir televizyon ve bir buzdolabı koysam ben sığmayacağım küçücük bir yatak odası var. 15 günde bizleri dışarıya atmaya çalışıyorlar.

“BİZİ GÖNDERECEKLERİ YERE GİDERSEM OKULUMA NASIL GİDECEĞİM”

Ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki Samet Uç ise hastaneden çıkartılmaları durumunda okula gidip gelme konusunda sıkıntılar çekeceğini belirterek şunları söyledi:

* Ben 8'nci sınıf öğrenciyim, Şehit Önder Pınar Ortaokuluna gidiyorum. Şuanda Eski Devlet Hastanesinde kalıyoruz. Bir haftadır okula gidiş ve gelişlerimi yaya olarak yapıyorum. Buraya servis getireceklerini söylediler ama servis sadece iki gün geldi.

* Bizi gönderecekleri yerlere gidersem ben okuluma nasıl gideceğim? Özel servis dahi tutsak aylık geri çok fazla olur bizimde o paraları verecek güzümüz yok.

* Bizlere Çarşamba gününe kadar burayı boşaltın diyorlar ancak bize ilk girişimizde burada bir yıl kalacağımızı söylediler.

* Bu o söze güvenerek sırtımızı buraya dayadık. Konteyner vermişler biz altı nüfusuz oraya nasıl sığalım?

* Devletimizin biz dahil bütün depremzedelere el atması lazım. Evimiz hasarlı olduğu için giremiyoruz eşyalarımızı dahi alamadık.

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