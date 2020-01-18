Devlet Mezarlığı’nda Rahşan Ecevit ayrıntısı

Efsane Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit vasiyeti üzerine Ankara'daki Devlet Mezarlığı'na eşinin yanına gömülecek.

Devlet Mezarlığı'nda 61 İstiklal Harbi komutanı, 4 Cumhurbaşkanı ve 2 TBMM Başkanı gömülü.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yapan Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Sabit Korutürk ve Ahmet Kenan Evren Devlet Mezarlığı'na defnedildi. Mezarda ebedi istirahate çekilmiş isimlerden Başbakanlık yapmış tek isim ise Bülent Ecevit.

1988 yılında açılan Devlet Mezarlığı’na açılıştan sonra defnedilen Cumhurbaşkanları’nın eşlerinin mezarları Kenan Evren’in eşi Sekine Hanım dışında Ankara’da değil

CUMHURBAŞKANLARININ EŞLERİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in eşi Mehalat Gürsel, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın eşi Atıfet Sunay ve 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi Emel Korutürk de Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in eşi Sekine Evren Devlet Mezarlığı açılmadan 1982 yılında hayatını kaybetmiş ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmişti.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde eşi ile yan yana Devlet Mezarlığı’nda gömülü olan tek isim Bülent Ecevit olacak.

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