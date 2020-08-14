DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den DGS sonuç açıklaması!

DGS soruları ve cevap anahtarı duyurusu ile birlikte DGS’ye giren öğrenciler internete akın etti. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10’luk kısmını kamuoyuna açan ÖSYM, soruların tamamının görülmesi için AİS şifreleriyle giriş yapılması gerektiğini belirtti. DGS sonuç tarihi de merak edilen konular arasında.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül’de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ