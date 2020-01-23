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Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu

Irak´ta Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Irak'tan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3 oldu.   

19:42 -
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Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu

Erbil’deki restoranda 17 Temmuz 2019’da düzenlenen saldırıda Türk Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse şehit edilirken, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan soruşturma sonucunda saldırıyı terör örgütü PKK´lı Mazlum Dağ ile birlikte 3’ü Türk, 6 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılırken olayla ilgili Irak´ta gözaltına alınan 11 kişinin iadesi için talepname düzenlendi.

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Emniyet ve MİT´in ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen V.A. Aralık 2019´da Şırnak´ta yakalanarak Ankara´ya getirildi.

Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Irak´a yasal yollardan çalışmak için gittiğini söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında yine hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.B. de Ocak 2020 başında yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheli de Ankara´ya getirildi.

ANKARA’YA GÖTÜRÜLECEK

Hakkında yakalama kararı bulunun şüpheli F.Ç. ise geçen hafta Habur Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye girmek isterken kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Şırnak´ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüphelinin sorgulanmak üzere Ankara’ya getirileceği belirtildi. DHA

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