Dışişleri’nden ABD’ye Osman Kavala yanıtı

İş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk süresinin 1000 günü aşmasının ardından hem ABD’den hem de AB’den çağrılar geldi. ABD, Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunurken, AB de ‘Türkiye’nin temel insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine uyması gerektiğini’ söyledi.

“HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Bu çağrının ardından Dışişleri bakanlığından ABD ve AB’ye yanıt geldi. Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

* Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır.

* Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

* Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

* Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.