Diyarbakır – Ankara uçağında corona virüsü paniği

Diyarbakır – Ankara seferini yapan yolcu uçağı saat 11.10'da havalandı. Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Esenboğa Havalimanı’na bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri önlem aldı.
YOLCULAR PANİK YAŞADI
Anadolujet'e uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular şok yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, corona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı. (İHA)