Doğuda kar batıda yağmur… 22 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da etkili olan yağmur bugün de devam edecek yarın ise etkisini yitirecek. Ardahan, Kars, Bayburt ve Gümüşhane’de ise bugün kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLUYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.