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Doktorlar inat etti, defalarca duran kalbi çalıştırıldı

Kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Olcay Savandıra'yı yaşama döndürmek için sağlık ekipleri seferber oldu. Kalbi defalarca duran Savandıra’yı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı.

Latif SANSÜR
15:36 -
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Doktorlar inat etti, defalarca duran kalbi çalıştırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Lozan Meydanı’nda dün gece saat 02.30 sıralarında M.C.T. ile Olcay Savandıra arasında ki sözlü tartışma kısa sürece  kavgaya dönüştü.

Kavgada M.C.T. eline geçirdiği bıçakla  Savandıra'yı kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kalbi duran Savandıra'ya ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri genci hayata döndürdü.

Foto: Sözcü / Başka bir hastaneye sevk edilen Savandıra’nın hayati tehlikesi sürüyor.

HASTANEDE DEFALARCA KALBİ DURDU

Ancak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savandıra'nın kalbi defalarca durdu.  Savandıra'nın duran kalbi için bu kez nöbetçi sağlık ekipleri seferber oldu. Yaralanma nedeniyle duran kalp her defasında tekrar hayata döndürüldü.  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Savandıra'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Savandıra'yı yaraladıktan sona kaçan M.C.T. ise, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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