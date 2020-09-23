Doktoru jiletle yaraladı, 20 yıl ceza yedi!

Asistan doktoru boğazından jiletle yaralama olayının İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşması tutuklu sanık Bayram Kaynak'a 20 yıl hapis cezası verilmesiyle sonuçlandı.

Asistan doktor Kadir Songür duruşmaya katılmazken İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık Kaynak ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Yapılan duruşmada mahkeme heyeti Bayram Kaynak'a kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ardından olayın teşebbüs aşamasında kaldığını göz önünde bulundurarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti cezada indirim uygulanmamasın ve Kaynak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İZMİR TABİP ODASI DUYURDU

İzmir Tabip Odası, mahkeme sonucunu Twitter hesabından “Odamızın Hukuk Bürosunun da takip ettiği, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli meslektaşımızı boğazından yaralayan saldırganın davası sonuçlandı. Saldırgana 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme saldırgana en üst sınırdan ceza verdi ve cezada indirim yapmadı” sözleriyle paylaştı.

GASP GİRİŞİMİNDE YAKALANDI

Olay 16 Ekim 2019 günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştı.

Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaraladıktan sonra kaçmış, bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunurken yakalanarak tutuklanmıştı.

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