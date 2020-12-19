Dört aydır maaşları verilmeyen işçilere ‘işten çıkartırız’ tehdidi

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir firmaya verilen işte taşeron elemanı olarak çalışan ve 4 aydır maaşlarını alamayan işçiler gecikmiş maaşlarını talep ettiklerinde firma yetkilileri tarafından işten çıkartılmayla tehdit edildiklerini öne sürdü.

Sözcü’ye konuşan işçiler, ”Maaşlarımızın verilmesiyle ilgili birimiz konuştuğumuz zaman, hakkımızı aradığımız zaman bizim önümüze çıkan işten çıkarılma riski oluyor. Adamlar işten çıkartılırsınız diye korkutuyor sonrasında ise 5-6 ay kimse yatırmadığında hiçbir işçinin sesi çıkmıyor” dedi.

MAAŞLARINI İSTEYEN İŞÇİLERE ‘SİZİ İŞTEN ÇIKARTIRIZ' TEHDİDİ

Firma yetkililerine yaşadıkları sorunları iletmelerine rağmen 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten ve ismini vermek istemeyen bir işçi, yaşananları şu sözlerle anlattı:

* Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde müteahhit elemanı olarak çalışıyorum. Ben de dahil 150 işçi 4 aydır maaşlarımızı alamadık. Maaşlarımızı alamadığımız için yaşadığımız mağduriyeti üzerimizdeki yöneticilere anlatmamıza yaşadığımız sorunla kimse ilgilenmedi. Maaşlarımızı istediğimizde ‘sizi işten çıkartırız' diyerek tehdit ettiler ve argo kelimeler kullandılar.

* Daha iki gün önce 1 milyon TL para gelmiş ve şirketin hesabına yatırmışlar. Ancak bir yetkili ‘bu paradan maaşlarınız verilir mi verilmez mi bilemiyorum' diye söyledi.

“ÇOCUMUN BEZİNİ DAHİ ALAMADIM”

* Ağustos ayından bu yana maaşlarımızı alamıyoruz. Formenimize söylüyorum, kiracıyım, elektrik su faturalarımı yatıramadık çocuğumun bezini dahi alamadım diyorum ama anlamıyorlar. Para yok şirket bize vermiyor ki biz size verelim diye cevap veriyorlar.

* Ben burada çalışanım evime ekmek götürmek zorundayım. Götürmediğim sürece ben neden çalışayım ki? Ancak yine cevap olarak ‘para yok' diyorlar. Maaşlar aybaşlarında sarkabilir 3-5 gün geçebilir onu normal karşılarız çünkü bütün firmalarda olabilir.

* Ancak 4 aydır koskoca firma çalışanlarının parasını vermiyor. Benim tek istediğim mağduriyetimin giderilmesi ben evime ekmek götüremedikten sonra çalışmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

“KORKUDAN HİÇBİR İŞÇİNİN SESİ ÇIKMIYOR”

Maaşlarının verilmemesinden dolayı birikmiş borçlarını veremediğini belirten bir başka işçi ise şunları söyledi:

* Biz 4 aydır maaşlarımızı alamıyoruz, bu sorunumuza herhangi bir çözüm bulunamadı. Biz 2 bin 343 lira asgari ücretle çalışan işçileriz. Herhangi bir yemek parası gibi ödenekler bize ödenmiyor firma bu gibi ihtiyaçları dahi karşılamıyor.

* Herhangi bir konuda itiraz ettiğimiz zaman hemen tehdit ediyorlar. Maaşlarımız gecikmesiyle beraber tepki gösterdiğimizde çalıştığımız firma ‘senin dilin uzamış, sesin çok çıkıyor' diye tehdit ediyor.

Adamlar işten çıkartılırsınız diye korkutuyor sonrasında ise 5-6 ay maaş yatırmadığında hiçbir işçinin sesi çıkmıyor. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ise sorduğumuz zaman biz firmanın işine karışamıyoruz. Karayolları firmaya ihale yöntemiyle işi vermiş firma işçilerin maaşını verir vermez onları ilgilendirir diyor. Bundan dolayı kimse bize yardımcı olamıyor. Birkaç arkadaşımız müdüre çıkmıştı müdür sorunu halledeceklerine dair bir şeyler söylemişti. Ama sorunumuz giderilmedi 4 aydır maaşlarımızı alamadık.”

“BANKANIN TELEFONLARINA CEVAP DAHİ VEREMİYORUM”

4 aydır borçlarını ödeyemediğini belirten işçi, ”Maaşlarımızın verilmesiyle ilgili birimiz konuştuğumuz zaman, hakkımızı aradığımız zaman bizim önümüze çıkan işten çıkarılma riski oluyor. Ben evliyim 2 çocuğum var,650 lira kira ödüyordum bu sene 700 lira kira ödeyeceğim. Ancak ev sahibi kirayı bin lira yapmamı ya da çıkmamı istiyor. Elektrik doğalgaz faturalarım geliyor, bankalara borcumuz var artık bankanın telefonlarına cevap dahi veremiyorum. Biz yetkililerden bir an önce gecikmiş olan maaşlarımızın bir an önce verilmesini istiyorum. ifadelerini kullandı.