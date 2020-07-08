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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni işgal eden işletmelere müdahale edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kendi alanı dışına taşan işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarına müdahale etti. Vatandaşların sahilden en iyi şekilde istifade edebilmeleri için, localar ve ihlaller işletme sınırları içine çekildi.

İsmail AKIN
10:27 -
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Temmuz Cuma günü, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler doğrultusunda Konyaaltı Sahili'nde kriterlere aykırı olarak halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalar yapan işletmeleri denetlemiş ve aykırılıkları kaldırmaları için 3 gün süre vermişti.

Foto: Sözcü / Konyaaltı Plajı’nda alanlarının dışına taşan özel işletmeler hakkında belediyeye şikayet yağdı.

İHLALLERE MÜDAHALE

Sürenin dolmasının ardından belediye ekipleri sahilde bir denetim daha gerçekleştirdi. İhtara rağmen aykırılıkları kaldırmayan işletmelerin ihlallerine müdahale edildi.

Foto: Sözcü / Sahilde denetleme yapan belediye kuralları ihlal eden işletmeleri uyarıp gerekli düzenleme için 3 gün süre verdi.

Vatandaşların Konyaaltı Sahili'nden en iyi şekilde faydalanabilmesi için işletmelerin sahildeki locaları, sınır elemanları ve kamu yollarındaki materyaller kaldırıldı. Locaların ve materyallerin işletme sınırları içine çekilmesi sağlandı.

Foto: Sözcü / Verilen sürenin dolmasıyla sahile gelen belediye ekipleri ihlali sürdüren işletmelere müdahale etti.

VATANDAŞIN HAKKI KORUNDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Dr. Nilgün Şeber Kahraman, Kıyı Kanunu, 2018 yılında hazırlanan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ve Mavi Bayrak kriterleri gereği sahili vatandaşların en iyi şekilde kullanmasını sağlamak üzere işgal ve ihlal durumlarına müdahale ettiklerini söyledi.

Foto: Sözcü / Sahilde kamu yollarına konulan materyallerde belediye tarafından toplandı.

Halktan ihlaller nedeniyle rahatça denize giremediklerine, yürüyemediklerine dair yoğun şikayet geldiğinin altını çizen Kahraman, vatandaşın hakkını korumakla yükümlü olduklarını ifade etti. Kahraman, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Son güncelleme: 10:33 08.07.2020
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