Dünyanın konuştuğu isim bakın kim çıktı!

Pazartesi günü ABD merkezli oyun şirketi Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau’nun, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara satın aldıklarını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Ekranlarda satın alma sürecini anlatan Peak’in Strateji Direktörü Ömer İnönü, bir anda ilgi odağı oldu. Ömer İnönü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü‘nün torununun çocuğu olduğu ortaya çıktı.

İsmet-Mevhibe İnönü’nün dört çocuğu oldu. İzzet, 1921 yılında iki yaşında; Ömer İnönü, 2004 yılında 80 yaşında; Erdal İnönü, 2007 yılında 81 yaşında hayata veda etti. 90 yaşındaki Özden Toker, Milli Şef’in hayatta olan tek çocuğu.

Ömer İnönü, 1952 yılında Engin Hanım’la evlendi. Bu evlilikten Hayri ve Eren isminde iki oğlu oldu. Peak’in Strateji Direktörü Ömer İnönü, 1956 doğumlu Eren İnönü’nün oğlu.

Eren İnönü, Belçikalı radyatör üreticisi Jaga’nın Türkiye distribütörü Maktes ile Gökçe Brülör’ün CEO’su.

1985 doğumlu Ömer İnönü de tıpkı babası Eren İnönü gibi Columbia Business School mezunu. Ömer İnönü’nün İsmet adında kendisinden üç yaş büyük bir ağabeyi var.

Ömer İnönü’ün amcası Hayri İnönü ise 2014-2019 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

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