EBA TV canlı izle ve frekans ayarlama! EBA TV’de bugün hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı uzaktan eğitim platformu EBA TV’de öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Öğrenciler bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyorlar. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapan EBA TV'de canlı yayın dersler ile eğitim kaldığı yerden devam ediyor. İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV DERS PROGRMAI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV MERAK EDİLENLERİ

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.