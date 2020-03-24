EBA TV haftalık yayın akışı! EBA ders tekrarı nasıl izlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan eğitim sisteminde kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV yayınları devam ediyor. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri derslerini EBA üzerinden takip ederken, hangi günde hangi derslerin işleneceğini yayın akışından görebiliyor. EBA haftalık yayın akışını ve ders tekrarlarını izleme sayfasını haberimizden bulabilirsiniz. İşte EBA yayını hakkında merak edilen tüm detaylar.

EBA NEDİR, TRT EBA TV NEDİR?

“EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor.”

EBA TV HAFTALIK YAYIN AKIŞI







EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

EBA TV TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

DERSİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

EBA’YI NE ZAMAN? TRT EBA TV’Yİ NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?

“Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV’de olduğunu belirtmek isterim.”

UZAKTAN EĞİTİM OKULDA EĞİTİMİN AYNISI MI OLACAK?

“Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbetteki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar.”

UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARININ TEKRARI OLACAK MI?

“Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını ‘meb.gov.tr’ üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut.”