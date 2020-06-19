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Eczaneler yarın açık olacak mı?

Tüm Türkiye’de yarın Liselere Geçiş Sınavı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS sınavı sebebiyle toplu taşımada ve sokaklarda yoğunluk olmaması için belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Yarın (20 Haziran) 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, yarın eczaneler açık olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler…

15:35 -
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Eczaneler yarın açık olacak mı?

Yarın tüm yurt genelinde belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağında açık olacak olan işletmeler merak ediliyor. Hastalarımız için ilaç temini, hayati konulardan biri durumda. İşte sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri…

ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı boyunca eczaneler tüm yurt genelinde hizmet verebilecek. Eczaneler yarın, 09.00-18.30 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı için yayınladığı genelgede eczaneler için şöyle denilmiştir;

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştur.

 

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