Eczaneler yarın açık olacak mı?

Yarın tüm yurt genelinde belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağında açık olacak olan işletmeler merak ediliyor. Hastalarımız için ilaç temini, hayati konulardan biri durumda. İşte sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri…

ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı boyunca eczaneler tüm yurt genelinde hizmet verebilecek. Eczaneler yarın, 09.00-18.30 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı için yayınladığı genelgede eczaneler için şöyle denilmiştir;

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştur.