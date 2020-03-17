Edirne Valiliği Yunanistan’a geçen göçmen sayısını açıkladı

Edirne Valiliği, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yapan düzensiz göçmen sayısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 27 Şubat Perşembe gününden itibaren Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden Edirne'ye akın eden ve Avrupa Birliği topraklarına geçen göçmen sayısının 147 bin 132 olduğu duyurdu.

Açıklamada Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmelere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahalelerle ilgili bilgiler paylaşıldı.

YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI: 126 BİN 827

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı içerisinde Edirne il sınırlarında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile sınır birlikleri tarafından 126 bin 827 düzensiz göçmenin yakalandığı vurgulandı.

açıklamada “Yakalanan bu göçmenler Edirne il merkezinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne alınarak, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ülkemizin diğer şehirlerindeki Geçici Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GEÇİŞLER TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

27 Şubat Perşembe gününden itibaren Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yola çıkarak Edirne üzerinden Yunanistan'ın 204 kilometrelik sınır hattına doğru düzensiz göçmen akınının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Bu sınır hattının 192 Km'lik bölümünü Meriç Nehri, 12 Km'lik bölümünü de kara sınırı oluşturmaktadır. Bu sınır hattında, 4'üncü ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı, 8 Bölük ve 23 Karakol bulunmaktadır.

* Sınır karakol ve birlikleri kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen geçişlere ait sayısal verileri, üst birlik ve komutanlıkları aracılığıyla Edirne Valiliği'ne bildirmektedir.

* 27 Şubat 2020 tarihinden bu güne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir.



DÜZENSİZ GÖÇMENLER AİHM'E BAŞVURUYOR

Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmelere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 214 göçmenin de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

* Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir. Ayrıca bu süre zarfında 7 bin 96 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, bin 581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır.

* Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 4 göçmen ile ilgili kendileri ve/veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliği'nce takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.