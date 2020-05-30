Ege ve Akdeniz afet bölgesi ilan edilsin

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar ve ardından gelen sert rüzgarların, narenciye, zeytin ve buğdayı yok ettiğini belirterek, iki bölgenin de “Afet bölgesi” ilan edilmesini istedi.

Ergun, “Çiftçimiz zor durumda. Mazot, elektrik gibi artan girdi maliyetleri sebebiyle iflasın eşiğinde. Türkiye narenciye üretimi konusunda 4.9 milyon ton hacim ile dünyada en fazla üretim yapan 7. ülkedir. 4.9 milyon tonluk narenciye üretiminin yüzde 41'ine denk gelen yaklaşık 2 milyon tonunu ihraç etmektedir. Çiftçiyi korumalıyız” dedi.

ÇİFTÇİ PERİŞAN

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklerin tarımıda vurduğunu belirten Ergun, “Borçlu olan çiftçi daha da perişan hale geldi” dedi.

Afet nedeniyle meydana gelen zararların karşılanması gerektiğini belirten Ergun, “TARSİM mevzuatında değişiklik yapılarak, sıcakların ve rüzgarın neden olduğu zararların da sigortalanacağı teminat altına alınmalıdır.

Mağdur olan narenciye üreticilerimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları faizsiz ötelenmeli” diye konuştu.