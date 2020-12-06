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Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı

Bodrum'da dün gece bir marketin ekmek dolabına sıkıştırılan not görenleri duygulandırdı. Sabahın erken saatlerinde ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan not, sosyal medyada paylaşılınca dürüst şahsa yardım etmek isteyen yüzlerce kişi ortaya çıktı.

Güncellenme: 17:26, 06/12/2020
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Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı

Olay Gümbet Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir marketin önünde duran ekmek dolabında bir gün önceden kalan ekmeklerin yanına el yazısı ile bir peçete kağıdına yazılı not bırakıldı.

Sabah artan ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan notta “Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı, cevap yazın” ve “Sokakta kalıyorum, ekmekler artıyor, üç tane ekmek artmış, izin verirseniz artan ekmekleri almak isterim” yazılıydı.

Duygu dolu anlar yaşayan fırıncı notu market sahibi ile paylaştı. Sosyal medyada da paylaşılan not kısa sürede yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından yüzlerce yorum aldı. İHA

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