Ekmek tekneleri alev alev yandı

Beyoğlu Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde bugün saat 10.30 sularında park halinde olan bir kamyonetin kupasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine alevler bir anda kupayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

EKNEK TEKNESİNE DAMACANALI MÜDAHALE

O esnada kamyonetin sahibi olan pazar esnafı da hortum, damacana ve yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca bu şekilde müdahalede bulunan pazarcılar yangını söndürmekte başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kupaya yaptığı müdahale sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşarken, trafik ise tek taraflı olarak durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu soğutma çalışmaları yapılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)